По его словам, депутаты сейчас движутся "путем компромиссов", что является "вынужденным шагом".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что сегодня должно состояться финальное заседание рабочей группы по решению вопроса с электронным декларированием.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос о возобновлении е-декларирования, Арахамия сообщил: "Сейчас у нас рабочая группа финальная, заседание. И мы будем понимать, что является этим компромиссом, который должны поддержать все фракции".

По его словам, 4 фракции, включая "Слугу народа", поддерживают "жесткое наказание".

"Но есть во фракциях и в других вопросы - они не поддерживают. И мы не можем принять закон. Потому что до нового года это позарез необходимо принять в целом. И если мы с ними зайдем в процесс: первое, второе чтение, правки и все такое - мы не примем вообще. Если мы не примем этот закон вообще, в 2020 году более миллиона человек могут не декларироваться. Это будет предательство национального масштаба, нам не надо этого", - подчеркнул Арахамия.

Так, по его словам, депутаты сейчас движутся "путем компромиссов", что является "вынужденным шагом".

Относительно декларирования судьями Арахамия отметил, что в этом вопросе предложено было спецпроцедуру.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что законопроект №4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая стала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы "О предотвращении коррупции" и "О Конституционном суде Украины", которые обусловлены решением КС.

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Автор: Андрей Василюк