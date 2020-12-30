Федор Вениславский констатировал, что отстранение председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи является вынужденным шагом президента с целью установления истины в ходе досудебного расследования уголовного дела.

После подписания президентом Владимиром Зеленским указа (№ 607/2020 от 29 декабря) председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий был отстранен от должности и исполнения обязанностей сроком на два месяца.

Читайте также"Правовой нигилизм": у Зеленского прокомментировали реакцию КСУ на отстранение ТупицкогоОб этом сообщил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, теперь "судья не имеет полномочий на созыв специального заседания Конституционного Суда".

«Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может исполнять полномочия судьи КС в течение двух месяцев. То есть, он не может исполнять полномочия судьи КС и его председателя, а следовательно, и созывать специальное заседание», - заявил представитель президента в Конституционном суде.

«По закону о КС, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно председателем КС или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как председатель, отстраненный от должности, созывать специальное пленарное заседание Конституционного суда», - отметил Вениславский.

Он также констатировал, что отстранение Тупицкого от должности судьи - «это, фактически, вынужденный шаг, сделанный президентом Украины с целью установления истины в ходе досудебного расследования уголовного дела».

«Юридически это означает, что господин Тупицкий со вчерашнего дня больше не может исполнять полномочия судьи в течение двух месяцев. То есть, он не может участвовать в заседаниях Конституционного суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые проходят в КС», - сказал представитель главы государства в Конституционном суде.

Шаг, сделанный в этом случае президентом в соответствии со статьей 154 Уголовного процессуального кодекса Украины, - это реакция на обращение Офиса генерального прокурора об отстранении лица, подозреваемого в совершении преступления, от исполнения должностных обязанностей, подчеркнул Вениславский.

«Это делается для того, чтобы лицо, занимающее определенную должность, особенно такую ответственную, как судья КС, и тем более - председатель Конституционного суда, не могло вмешиваться в осуществление досудебного расследования. Чтобы оно не препятствовало своими действиями органам досудебного расследования», - разъяснил он.

Представитель президента в КС отметил, что разъяснение о порядке отстранения от должности судьи Конституционного суда, размещенное на официальном сайте, также не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор такого разъяснения, не имеет полномочий давать никаких разъяснений относительно официального толкования тех или иных норм действующего законодательства, которой является статья 154 УПК.

Конституционный кризис в Украине

28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

Сегодня, 30 декабря, Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.

«Издав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины", - отметили в КС.

Также в суде заявили, что "с конституционно-правовой точки зрения» указ президента является «юридически ничтожным и не может подлежать исполнению».

В то же время в КС подчеркнули, что за вмешательство в деятельность государственного деятеля и вмешательство в деятельность судебных органов предусмотрена уголовная ответственность.

Также в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

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Автор: Виктория Токарева