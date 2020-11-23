По словам советника руководителя президентского офиса Подоляка, в вопросе решения конституционного кризиса «мы говорим о какой-то политико-правовой системе решений, а не о сугубо правовой».

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что историю со скандальным решением Конституционного суда относительно электронного декларирования не будут «спускать на тормозах».

Об этом он сообщил в интервью изданию «Бабель».

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"Есть президент, он определил определенные векторы. В случае с КС это принципиальный вектор: мы идем к постепенному уничтожению закрытости и кастовости системы государственного управления. Мне кажется, что спикер должен с нами в этом направлении двигаться в унисон, даже если имеет собственные политические амбиции и цели», - сказал он.

Подоляк отметил, что историю с КСУ «мы точно не будем спускать на тормозах, но есть процедурные вопросы».

"Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу», - подчеркнул советник.

По его словам, в вопросе решения конституционного кризиса «мы говорим о какой-то политико-правовой системе решений, а не о сугубо правовой».

«...к сожалению, Конституционный суд не оставил нам возможности двигаться исключительно по процедурам», - добавил Подоляк.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятый судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» и Уголовный кодекс Украины» (№4304) является председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков заявил, что законопроект №4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая стала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС.

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Автор: Константин Гончаров