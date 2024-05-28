Стефанчук посоветовал России сначала перечитать собственную "Конституцию".

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на упреки российского диктатора Владимира Путина относительно "нелегитимности" главы украинского государства Владимира Зеленского.

"Очень хорошо, что на россии начали читать Конституцию Украины. Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "пожизненность"), а в нормальном, демократическом и безопасностном понимании", – написал он в Facebook.

Стефанчук подчеркнул, что президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский – в соответствии с Конституцией и законами Украины.

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По его словам, озвученные Россией нарративы "настолько же предсказуемы, насколько и бессмысленны".

"Единственное смущает, что отдельные "украинские" политики, будто готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах Украинского парламента", – отметил чиновник.

Спикер ВРУ также посоветовал России, кроме Конституции Украины, начать читать свою собственную "Конституцию".

"И речь идет не о каких-то призрачных для России принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где сказано, что российская федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать – это статья 79.1", – резюмировал он.

Заявления Путина о "нелегитимности" Зеленского

Этой весной в Украине (при обычных обстоятельствах) должны были бы состояться выборы – 20 мая прошло 5 лет со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Однако выборы были отменены из-за режима военного положения после того, как два года назад Россия осуществила полномасштабное вторжение. На время военного положения президентом остается Владимир Зеленский.

Однако в России увидели в этом новый повод для спекуляций. Уже более 20 лет как бессменный президент РФ – Владимир Путин – внезапно заговорил о том, что "для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского, если придется подписывать документы".

На Западе "обеспокоенность" Путина не разделяют. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Владимир Зеленский является легитимным и законным президентом Украины, потому что во время военного положения выборы невозможны.

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