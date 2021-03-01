Завтра перед заседанием Верховной Рады состоится испытание "сенсорной кнопки".

Завтра в Верховной Раде начнёт работать "сенсорная кнопка", которая позволит предотвратить неперсональное голосование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что на этой неделе в сессионном зале установят дополнительные камеры, которые будут фиксировать процесс голосования, и вскоре они заработают.

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Разумков отметил, что также ведется работа над обновлением работы системы "Рада".

"Есть несколько вариантов движения в этом направлении - есть и отечественные аналоги, есть более такие современные иностранные, которые также позволяют использовать и биометрические показатели человека для того, чтобы точно уже снять вопросы, связанные с "кнопкодавством", - подчеркнул Разумков.

При этом он добавил, что надо двигаться вперед и не ждать, когда это будет введено, поскольку необходимы большие бюджетные вложения.

"На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование, чтобы ввести в действие систему "сенсорной кнопки" (депутаты при голосовании этой кнопкой должны будут всё время её удерживать, что не позволит проголосовать за других коллег - УНИАН) в зале ВР. Она работает. Она прошла проверку соответствующей организацией. С этой пленарной недели (позже он уточнил, что уже с завтрашнего дня - УНИАН) мы уже сможем использовать ее во время голосования и во время заседаний Верховной Рады Украины", - подчеркнул Разумков.

Разумков добавил, что институт-разработчик протестировал сенсорную кнопку.

"Те вопросы, которые вызвали дискуссию, были убраны. У нас есть официальный акт о том, что она может использоваться", - отметил он.

Спикер также обратился к лидерам фракций и председателям комитетов собраться завтра перед заседанием парламента для тестирования сенсорной кнопки, чтобы уже после 10 часов на заседании начать её использование во время голосования.

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Разумков подчеркнул, что после введения сенсорной кнопки снимается вопрос о необходимости закрепления депутатов за рабочими местами.

Борьба с кнопкодавством в Раде

Глава ВР Дмитрий Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство по усилению ответственности за неперсональное голосование. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможное неперсональное голосование.

Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому размещению депутатских фракций и групп, которое было во время распределения мест между ними в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".

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Автор: Надя Пришляк