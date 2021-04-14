Кличко призвал украинцев не бояться, не верить ложной информации и не распространять ее.

Украинцы должны не бояться, центральная и местная власть - быть едиными, а политики отложить споры в условиях внешней угрозы.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава АГУ, лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко. Он обнародовал заявление Ассоциации городов Украины по концентрации войск Российской Федерации на границах нашего государства.

Кличко призвал украинцев ни бояться, не верить ложной информации и не распространять ее.

"Сегодня враг вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинских граждан. Ассоциация городов Украины обращается к каждому украинцу: не бойтесь! Не верьте непроверенной информации и не распространяйте ее. Оставим страх врагу. Холодный ум и уверенность делают нас сильными. Мы на своей земле. За нами - правда, поэтому нас поддерживает весь мир", - подчеркнул Кличко.

Также Кличко обратился к центральной власти.

"Центральная и местная власти должны выступить единым фронтом. Местное самоуправление является надежной опорой государства. Мы должны вспомнить события 2014 года, когда благодаря единству, совместными усилиями мы смогли остановить "русский мир". Сегодня время снова продемонстрировать нашу силу. Силу единства. Со своей стороны, мы - представители местного самоуправления, городские головы, выражаем готовность принимать все меры по защите нашей стране. В каждом регионе мы сделаем все возможное для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов", - отметил он.

Лидер партии "УДАР", обращаясь к политикам, призвал их оставить партийные споры.

"Ассоциация городов Украины призывает представителей политических сил отбросить все противоречия и продемонстрировать общую позицию, мы должны отложить свои партийные флаги для защиты главного флага - флага Украины. Мы верим в силу украинской армии. Мы доверяем украинским дипломатам. Мы помним, что те, кто стоят на переднем крае, нуждаются в прочном тылу. Поэтому наша задача сегодня обеспечить сильный тыл нашим воинам и дипломатам. Сегодня время объединяться. Объединиться, чтобы выстоять. Объединиться, чтобы победить. Слава Украине", - подытожил Кличко.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает наращивать ударную группировку войск у украинских границ. В последнее время уровень угрозы со стороны российской армии только растет. На действия России отреагировали страны Европейского Союза и США.

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Автор: Иван Бойко