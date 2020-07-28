Кличко пришел на заседание Киеврады на костылях: что произошло

По словам мэра столицы, в выходные он надорвал сухожилие на ноге.

Киевский городской голова Виталий Кличко пришел на сегодняшнее заседание Киеврады, на костылях.

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Как передает корреспондент УНИАН, Кличко объяснил депутатскому корпусу свое травмирование, открывая продолжение заседания, которое было начато 23 июля.

«Вы видите, как я пришел. Не зря говорил на брифинге - берегите себя. И это касается не только коронавируса. Минувшая суббота выдалась достаточно активной: сначала играл с сыновьями в футбол, потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены и дома в центре города. А старая спортивная травма напомнила о себе. Опять немного надорвал ахиллово сухожилие. Но мне не привыкать», - сказал мэр.

Также он отметил, что хотя не так быстро может сейчас ходить, но появилась у него для влияния на чиновников «функция - накостылять».

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