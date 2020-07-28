Кличко попробовал оправдаться за сдачу в полицию борца с наркоторговлей: "Дам цистерну краски"

Ранее Кличко в соцсетях выложил видеоролик, где он ловит двух парней, рисующих графити на стене дома.

Мэр Киева Виталий Кличко попытался оправдаться за сдачу в полицию активиста, боровшегося с наркоторговлей, предложив выделить цистерну краски всем, желающим очистить дома столицы от надписей.

Об этом городской глава написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Кличко в соцсетях выложил видеоролик, где он ловит двух парней, рисующих графити на стене дома. Позднее одному удалось сбежать, а второго мэр сдал в полицию. Позже выяснилось, что Кличко словил молодых людей, близких к “Муниципальной страже” - формированию, созданному при киевской мэрии и состоящему в том числе из волонтеров Майдана и ветеранов АТО/ООС. И оказалось, что они не просто так стены разрисовывали, а систематически закрашивали рекламу наркотиков, потому что коммунальщики не справляются с этой задачей.

“По поводу "художников", которых я застал за росписью стен дома в историческом центре столицы. Здесь звучат предложения, мол, вы бы лучше помогли им и выдали несколько ведер краски, потому что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграмм-каналов по распространению наркотиков", - написал Кличко

Он предложил “неравнодушным киевлянам” вместе взяться за закрашивание стен вместо коммунальщиков.

“В таком случае, у меня тоже есть предложение: я готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски! - Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы из исторических зданий столицы. Только не другими росписями, а закрашивали разное "творчество"! И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, - краска и все другое необходимое будет!” - пообещал мэр.

Городской глава также намекнул, что и дальше будет пресекать подобный “вандализм” активистов, сравнив их деятельность с разбиванием стекол на остановках.

“Главное - искренность намерений и готовность делать Киев лучшим и красивым! Совместно бороться с вандализмом, случаев которого сегодня в Киеве, к сожалению, много. - Когда портят памятники, новые красивые объекты, бьют стекла на остановках, разрисовывают стены исторических зданий”, - резюмировал Виталий Кличко.

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