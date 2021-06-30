Глава МИД обвинил президента РФ в распространении фейков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что украинцы и россияне якобы «один народ».

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Stop Fake. Украинцы и русские — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - подчеркнул Кулеба.

Министр подчеркнул, что коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.

Читайте такжеПутин высказался о возможной встрече с Зеленским: не обошлось без угроз оружием"Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией на уровне с другими. Они не могут быть коренным народом, потому что имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - подчеркнул Кулеба.

"Когда Путин заводит старую песню о «внешнем управлении», это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна, и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих", - подытожил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 30 июня президент РФ Владимир Путин объявил украинцев и русских «одним народом», а нынешнее руководство Украины - недружественным к России. Также Путин в очередной раз выразил возмущение по поводу законопроекта Владимира Зеленского о коренных народах, где нет упоминания о россиянах.

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Автор: Виталий Саенко