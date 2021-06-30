Нынешнее руководство Украины он назвал недружественным к России.

Президент РФ Владимир Путин объявил украинцев и русских "одним народом", а нынешнее руководство Украины недружественным к России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это он заявил во время прямой линии с россиянами.

В частности, отвечая на вопрос, почему Украина не признана РФ недружественным государством, Путин заявил, что русские и украинцы - один народ.

"Я не считаю, что украинский народ является недружественным, нет, ничего подобного, мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело", - сказал он.

"Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ - недружественный нам народ", - добавил Путин.

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"Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз: я считаю, что вообще украинцы и русские - это вообще один народ", - подчеркнул президент РФ.

При этом он пообещал написать историческую статью о "разделенном русском народе".

"Были великороссы, белороссы и малороссы", - сказал Путин.

Как сообщалось, 23 апреля Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории РФ. Список таких стран должно определить правительство. На данный момент таким странами признаны только США и Чехия.

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Автор: Роман Цимбалюк