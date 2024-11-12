Британский премьер-министр потребует у Байдена выполнить обещание перед Украиной в выделении общей суммы кредита в 50 миллиардов долларов.

Британский премьер-министр Кейр Стармер будет требовать от президента США Джо Байдена выделения 20 миллиардов долларов на кредит для Украины до момента, пока Дональд Трамп не вступит в должность. Он также настаивает на "личных переговорах" с Байденом во время присутствия на саммите G20 в Бразилии, пишет The Telegraph.

Эта сумма входит в те 50 миллиардов, о выделении которых Украине лидеры стран G7 договорились еще в июне. Частично эта сумма, как сообщается, должна финансироваться за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

СМИ пишет, что США обязались предоставить 20 миллиардов долларов, но эти средства еще не поступили спецфонд Всемирного банка (FIF). Как только Соединенные Штаты передадут туда деньги, Всемирный банк самостоятельно будет решать их "дальнейшую судьбу", что сделано исключительно против "политической турбулентности" в странах-донорах.

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Другие новости о помощи Украины от западных союзников

Ранее УНИАН сообщал, что у Байдена не много вариантов, как помочь Украине.

Кроме того, надеяться на большой пакет помощи от США в 2025 году не стоит. "Если мы говорим о финансовой помощи, я думаю, что не стоит ожидать, что будет в этот раз прямая финансовая помощь нашему бюджету. Об этом уже говорили неоднократно многие республиканцы", – добавил он.

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