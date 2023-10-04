Палата представителей США проголосовала за отставку Кевина Маккарти с должности спикера. Таким образом он стал первым в истории США спикером Палаты представителей, который был вынужден уйти в отставку.

Стоит также упомянуть, что Маккарти проголосовали на пост спикера с 15-го раза. Произошло это благодаря тому, что он пошел на определенные уступки трампистам, и они решили соединить свои голоса с партийными голосами. Он их разочаровал, и они решили показать силу.

Трамписты в чем-то действуют по мафиозным канонам, то есть они должны показывать, что являются угрожающими, что они имеют влияние. Поэтому они создают такие кризисные моменты. И поэтому очень быстро свергли Маккарти. Буквально одно представление Мета Гетца (конгрессмена-республиканца, представляющего группу трампистов) спровоцировало то, что запустилось голосование, а такие голосования сразу ставят в приоритет. Раньше для того, чтобы проголосовать за отставку спикера нужно было заручиться поддержкой 30% Палаты представителей, а сейчас достаточно одного представления.

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Почему к отставке спикера присоединились и демократы? Маккарти - республиканец, очевидно, демократы голосуют против республиканцев.

Однако есть еще одно интересное но. Когда выбирали спикера, то в течение тех голосований демократический кандидат набирал больше голосов, чем Маккарти. Он просто не набирал 50% + 1 голос - так же, как Маккарти не набирал до 15-го голосования.

Зачем демократам его снимать? Потому что они чувствуют, что у них есть шанс. Когда Маккарти ослаб, республиканцы ослабли, поэтому демократы чувствуют, что у них есть шанс найти тех, кто отколется от республиканцев и проголосует за их кандидата. В таком случае это будет еще один уникальный случай: когда большинство в палате принадлежит республиканцам, но спикером, вполне вероятно, может стать демократ.

Однако что будет дальше, трудно сказать. Временный спикер может выполнять те процедуры, которые возложены на спикера, однако не может делать никакой инициативы, то есть он не может действовать как политический актер.

Поэтому дальше начнется процедура выбора нового спикера. Продолжительность спикериады прогнозировать невозможно, поскольку у нас нет даже списка кандидатов. Но обычно этот процесс длится от нескольких недель до месяца.

Что касается Украины, то основная проблема для нас, которая возникает – спикериада сильно затормозит работу Палаты представителей и, соответственно, Конгресса. Сейчас идет бюджетный процесс. Временный бюджет принят до 17 ноября. То есть до 17 ноября должен быть принят полноценный федеральный бюджет. Но как это произойдет, если нет спикера, который может поставить это на голосование, который может объединить голоса партий? Итак, для нас главная проблема, что вопрос принятия бюджета, в котором для Украины предусмотрено 40 миллиардов, может оттянуться.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"