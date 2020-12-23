Мэра похоронили на городском кладбище №2, на Аллее почетных граждан.

В церемонии прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом, которая состоялась сегодня в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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«По данным Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, с мэром Харькова пришли проститься около 110 тыс. жителей города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с большим количеством людей панихиду, которая началась в 09:00, продлили почти на час – до 14:00. Очередь желающих попрощаться с городским головой растянулась от оперного театра до станции метро «Университет».

Мэра похоронили на городском кладбище №2, на Аллее почетных граждан.

Смерть Геннадия Кернеса

17 декабря стало известно, что переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Полномочия городского головы Харькова переходят к секретарю мэрии.

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Автор: Светлана Макринская