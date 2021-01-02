Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите".

Домработница, которая долгое время помогала мэру Харькова Геннадию Кернесу, стала депутатом райсовета города.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на собственные источники.

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Женщина баллотировалась от партии покойного городского головы. При этом собеседник добавил, мол, именно она и могла заразить Кернеса коронавирусом. Однако секретарь горсовета Игорь Терехов эту версию отрицает.

"К сожалению, сегодня сказать, где именно Геннадий Адольфович подхватил вирус, не представляется возможным. Есть несколько версий. Одна версия говорит о том, что по датам того, как развивалась болезнь, это был День города, когда с ним общались люди. Есть еще масса разных версий", – заявил в комментарии журналистам Терехов.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Его похоронили 23 декабря.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, выполняющий его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

На днях секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов анонсировал передачу в Верховную Раду обращения с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы.

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Автор: УНИАН