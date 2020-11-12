Пока в городе не будут вводить никаких дополнительных ограничений на выходные.

В Славянске пока не намерены выполнять решение Кабинета Министров о введении карантина выходного дня.

Читайте такжеЗаявление "Эпицентра" о 72-часовой пятнице возмутило Степанова: "Хотите покуражиться - поехали в реанимацию" (видео)Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение должны принимать местные комиссии по чрезвычайным ситуациям, так как выходные в городах-миллионниках и маленьких городах отличаются.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни - единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - написал он.

Мэр Славянска направил в Кабмин соответствующее письмо и выразил надежду на то, что правительство пойдет им на встречу.

"Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение. Главное сейчас - не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет избежать негативных последствий", - подчеркнул Лях.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.

В Министерстве здравоохранения ожидают, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа больных COVID-19 "ураганными темпами".

На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

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Автор: Людмила Жерновская