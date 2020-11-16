Авторами проекта соответствующего постановления являются председатели и заместители председателей всех фракций парламента.

В Верховной Раде рекомендуют правительству смягчить ограничения карантина выходного дня.

Читайте такжеИз-за нарушения карантина выходного дня замглавы ОП Тимошенко собрал совещание с мэрами-СМИКак передает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрирован проект

постановления «О решении Кабинета министров Украины от 11 ноября 2020 № 1100 об усилении противоэпидемических мер» (регистрационный номер 4381).

Авторами проекта постановления являются заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, а также председатели или заместители председателей всех фракций парламента.

Парламент рекомендует правительству в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные соответствующим постановлением Кабинета министров «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 22 июля 2020 года № 641.

В проекте постановления ВРУ отмечается, что должны быть изменения в правительственном постановлении «с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни» относительно работы: сферы общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); торгово-развлекательных центров; сферы торгового и бытового обслуживания населения; деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий; спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Карантин выходного дня

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

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Автор: Константин Гончаров