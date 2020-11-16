Вице-спикер парламента отмечает, что это решение является "преждевременным и нецелесообразным".

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк считает "большой глупостью" решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге.

"Думаю, что это большая глупость. Потому что она не решает вопрос ни с точки зрения эпидемиологической ситуации, ни с точки зрения медицинской ситуации", - сказала вице-спикер.

По ее словам, правительство должно в этом вопросе посоветоваться с парламентом, общественностью, учеными, медиками.

"Это решение является преждевременным и нецелесообразным", - подчеркнула Кондратюк.

Она напомнила, что завтра в парламент приглашен премьер-министр Украины Денис Шмигаль, к которому есть ряд вопросов, касающихся расходов денег из ковидного фонда, выполнения постановления парламента от 20 октября по борьбе с коронавирусом и вопроса об отмене карантина выходного дня.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Надя Пришляк