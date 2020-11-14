Петицию подписали более 28 тысяч граждан.

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Об этом свидетельствует информация на сайте президента.

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Петиция об отмене карантина выходного по состоянию на 15:00 14 ноября набрала более 28 тысяч голосов, при том, что была опубликована 10 ноября. Теперь ее должен рассмотреть президент.

Как считает автор петиции Екатерина Егорова, введение карантина выходного дня не повлияет на динамику распространения коронавируса, а "будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию".

Подписанты петиции требуют отменить карантин выходного дня, а также отменить в Киеве и других городах запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом и с ограничением времени.

Кроме того, подписанты просят проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам по поводу установления карантинных и противоэпидемических ограничений.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня, заявили мэры Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львову и другим городам Украины не удастся избежать карантина выходного дня благодаря рабочим субботам и воскресеньям.

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Автор: Анна Бредихина