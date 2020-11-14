Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе не будут вводить карантин выходного дня.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: «Мэры не могут отменять того, что они не вводили». А я ничего и не отменяю… Просто городская комиссия по ТБ ЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела, и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии», - написал Филатов.
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Он пожелал предпринимателям хороших выходных и призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Карантин выходного дня: что известно
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
- В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.
- Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
- Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня, заявили мэры Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс и Ивано-Франковска.
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