В законопроекте предлагается ввести штрафы за нарушение обязательной самоизоляции в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кабинет министров одобрил проект закона, которым вводятся штрафы за нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" одобрен на заседании правительства.

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Решение принято без обсуждения.

"Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, введенных в решении об установлении карантина, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн, - УНИАН)", - говорится в проекте закона.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

Кто подлежит самоизоляции в Украине

В Украине перечень лиц, которые должны уйти на обязательную самоизоляцию или обсервацию, определен в постановлении Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года:

лица, имевшие контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19, кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;

лица с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в легкой форме при условии, что лицо не нуждается в госпитализации;

лица, пересекающие государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, кроме таких лиц, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом, а также ряда исключений;

лица, прибывающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, кроме таких лиц, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом, и ряда исключений;

лица с подтвержденным диагнозом COVID-19, выписанные из заведения здравоохранения, до момента выздоровления соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

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Автор: Леся Лещенко