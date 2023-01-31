Лидеры государств согласовали совместные дипломатические шаги по реализации украинской формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили украинскую формулу мира и оборонные потребности Украины.

Президент Украины отметил, что проинформировал Трюдо о состоянии дел на фронте и оборонных потребностях Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации.

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо... Согласовали совместные дипломатические шаги, в частности по реализации формулы мира", - сказал Зеленский.

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Оружие для Украины от Канады

Как сообщал УНИАН, с начала 2022 года Канада предоставила Украине военную, экономическую, гуманитарную и другую помощь на общую сумму более 5 миллиардов долларов, в том числе более 1 миллиарда долларов военной помощи.

27 января стало известно, что Канада предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 и инструкторов для обучения украинских военных управлять этими машинами. Канада отправит танки, которые купила у Нидерландов во время Афганской войны.

Ранее стало известно, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator в рамках военной помощи для отражения российской агрессии. Они представляют собой большой внедорожник на колесном шасси с усиленным бронированием, что позволяет противостоять не только стрелковому оружию, но даже минам и гранатам. В отсеке для десанта может разместиться до 6-7 солдат.

Также сообщалось, что Канада закупит у США системы ПВО NASAMS и передаст их Украине. Это будет первая система ПВО, переданная Канадой для нужд украинской армии. Выбор именно системы NASAMS министр обороны Канады объяснила высокими показателями эффективности.

Украинская формула мира - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По его словам, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует до конца февраля 2023 года организовать международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны.

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