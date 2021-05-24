Анатолий Октисюк

В результате того, что белорусские власти подняли истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился бывший редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, и задержали оппозиционера, Лукашенко выиграл в тактическом смысле, но проиграл – в стратегическом.

Выиграл Лукашенко потому, что задержал одну из ключевых фигур, которая «сеяла смуту» в Беларуси. Белорусский режим был напуган и воспринимал Протасевича как одного из главных подстрекателей и дирижеров белорусских протестов. У страха глаза велики, поэтому окружение Лукашенко убеждено, что Протасевич – ценный кадр и ценный источник информации, потому что может рассказать, кто финансировал протесты в Беларуси, как Запад помогал при этом, какие спецслужбы были вовлечены, кто был координатором, а кто – информатором.

Кроме того, лично Лукашенко в этом случае руководил мотив мести: малый «салабон» оказался способен организовать мощную машину, которая раскручивала протест, подстрекала людей и информировала всех о событиях в Беларуси. Вот «батька» и хотел отыграться – мол, посмотрим, как ты заговоришь после задержания.

С точки зрения диктатора, это была тактическая победа. Тем более эту историю можно раскрутить и показать другим белорусским оппозиционерам, что у режима Лукашенко руки длинные, так что всех найдут и схватят. Это – элемент устрашения.

Своими действиями Лукашенко ухудшил собственное положение и подтолкнул себя в объятия «русского медведя»

Но в стратегическом смысле Лукашенко проиграл. Ведь тема выборов и протестов в Беларуси в последнее время уже отошла на задний план, и повестка дня в мире изменилась. Даже о Тихановской было не слышно. Токсичность Лукашенко оставалась, но все смирились: мол, сидит упырь, то пусть и сидит, нет насилия в Беларуси, и хорошо.

Но своими действиями в отношении самолета и Протасевича Лукашенко ухудшил собственное положение и подтолкнул себя в объятия «русского медведя». Он сам в который раз возмутил всех и разрушил ту спокойную для него ситуацию, которая установилась. А впоследствии так или иначе произошла бы и экономическая нормализация, потому что время лечит все. Но Лукашенко сам все разрушил: он возмутил весь западный мир – и Европу, и США. После этого против него и его режима будут введены еще более жесткие санкции. То есть он сжег за собой все мосты.

Эта последняя капля убедила мир, что Лукашенко неадекватен, готов отдавать любые приказы. Впрочем, с другой стороны, это дает Западу дополнительные козыри-поводы для давления. Но таким образом Лукашенко себя окончательно загнал под каблук Путина.

Не исключаю, что вся эта операция планировалась и готовилась при поддержке России. Лукашенко сам не смог бы провести столь большую работу: проследить, что Протасевич купил конкретные билеты, сел на такой рейс и тому подобное. Силами исключительно белорусского КГБ здесь не могло обойтись.

В Беларуси существует смертная казнь, но не думаю, что Протасевича казнят

Что касается дальнейшей судьбы самого Протасевича, то существует три варианта развития событий: 1) Протасевича сломает КГБ, и он даст показания; 2) его посадят, причем белорусская власть сделает из этого целое шоу, даже не исключаю, что его могут убить; 3) Путин сыграет собственную игру: Лукашенко проведет следственные действия, выбьет информацию и осудит Протасевича к пожизненному заключению, но Путин выступит посредником и оппозиционера отпустят; в конце концов это будет бонусом для Путина.

Следует напомнить, что в Беларуси существует смертная казнь, но не думаю, что Протасевича казнят. Ведь в таком случае, во-первых, Беларусь окончательно превратится в Северную Корею с соответствующим отношением мира к Лукашенко. Хотя, конечно, уже сейчас действия Лукашенко говорят о том, что у него нет тормозов.

Во-вторых, казнь бы возмутила общество, а это никак не нужно Лукашенко. Ведь, с политической точки зрения, Протасевич – это новая икона и лицо протеста. То есть казнь была бы слишком дорогой ценой для режима, поэтому Протасевича просто невыгодно казнить.

Беларусь вполне могут отключить от SWIFT

В-третьих, тяжелыми будут международные последствия для Беларуси и режима Лукашенко. Если «батька» решится на казнь, Беларусь будет полностью закрыта и превратится в «черную дыру» на европейской карте: контакты с Беларусью будут сведены к минимуму, иностранные посольства прекратят работу на территории РБ, полностью остановится экономическая торговля, а также Беларусь вполне могут отключить от SWIFT (это не Россия).

Европа не ограничится «глубокой озабоченностью», потому что это был слишком наглый шаг, возмутивший многих. Восточная Европа из Брюсселя не слезет, в частности, Литва, Польша и другие. Здесь не столько вопрос судьбы Протасевича – сколько вопрос угрозы для Евросоюза, ведь под угрозой оказались жизни европейских граждан. По крайней мере, восточноевропейские страны будут работать над тем, чтобы запретить полеты над территорией Беларуси и ввести экономические санкции.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

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