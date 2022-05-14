12 мая в Верховной Раде было объявлено о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Для лишения мандатов народных депутатов из бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" необходимо вносить изменения в Конституцию Украины.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Есть выход из этой ситуации, но он достаточно сложный, - необходимо внести изменения в Конституцию Украины, а именно дополнить статьей о лишении коллаборантов депутатских полномочий", - сказал он.

В то же время Корниенко напомнил, что иногда необходимо принимать "политические решения".

"Мы должны действовать в правовом поле, конечно, но в истории Верховной Рады многих созывов были политические и политико-правовые решения. Например, когда Януковича отстраняли, то это было больше политическое решение", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения решил запретить деятельность "ОПЗЖ"и еще более десятка партий.

14 апреля в ВР было объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ", а также всех ее прав. Среди таких прав, в частности участие в заседаниях Согласительного совета и номинирование своих депутатов на руководящие должности в парламентских комитетах.

Тогда первый вице-спикер Александр Корниенко сообщил, что от "ОПЗЖ" осталось ориентировочно 34 депутата, и они все стали внефракционными.

Позже в ВР депутаты, которые входили во фракцию "ОПЗЖ", создали депутатскую группу"Платформа за жизнь и мир". В состав группы, которую возглавил Юрий Бойко, вошли 25 депутатов (во фракции ранее было 44). В ней нет Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Вадима Столара и депутатов, ориентированных на них.

23 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что депутаты из бывшей фракции "ОПЗЖ" не имеют права изменять название и оставаться в парламенте. По его словам, депутаты бывшей "ОПЗЖ" не должны переименовываться и создавать новые группы, а должны извиниться перед украинцами и уйти из парламента.

12 мая в ВР было сообщено об окончательной ликвидации фракции "ОПЗЖ". В тот же день сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко сообщил, что в ВР зарегистрирован законопроект, который делает невозможным способность представителям партии "ОПЗЖ" и других запрещенных, согласно решению СНБО, партий баллотироваться в будущие составы парламента.

Вас также могут заинтересовать новости: