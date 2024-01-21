По словам экс-президента США, некоторые люди не любят премьер-министра Венгрии, потому что "он слишком силен".

Бывший президент США Дональд Трамп считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "великим лидером". Об этом он сказал во время предвыборного митинга в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир).

По словам Трампа, глава венгерского правительства является "очень сильным человеком и великим лидером в Европе".

"Некоторые люди не любят его, потому что он слишком силен. Приятно иметь сильного человека, который руководит твоей страной", - отметил экс-президент США.

Дональд Трамп - последние новости

На днях бывший президент США Дональд Трамп похвастался давлением на НАТО. По его словам, Белый дом "оплачивает счет" за участие в военном альянсе. Выступая на митинге в Нью-Гэмпшире, Трамп раскритиковал европейские страны за то, что те слишком сильно полагаются на Вашингтон, когда речь идет о расходах на оборону.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа в Киев. Так глава государства прокомментировал заявление кандидата в президенты США о том, что тот "завершит войну в Украине за 24 часа".

Между тем в Белом доме опасаются, что в случае победы Трампа, поддержка Киева максимально сократится. Независимо от того, как закончатся выборы в США, в западных разведках считают, что война продлится как минимум еще два года.

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