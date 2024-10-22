Эти кадровые изменения анонсируют уже в ближайшие дни, заявила заместитель председателя ОП Ирина Верещук.

В ближайшие дни могут быть приняты кадровые решения, которые будут касаться ситуации со злоупотреблениями по оформлению фальшивых инвалидностей чиновникам.

Об этом сказала заместитель председателя Офиса президента Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Она отметила, что сегодня после заседания Совета безопасности и обороны, где речь шла об инцидентах с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) и с "фальшивыми инвалидностями, уже есть первые кадровые решения. "В последующие дни мы также будем обсуждать другие кадровые решения, которые будут иметь место", - подчеркнула Верещук.

Видео дня

По ее словам, должны быть неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех должностных лиц, начиная с топ-чиновников и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к фальсификациям и злоупотреблениям. При этом добавила, что должны быть приняты изменения в законодательство не позднее чем за месяц.

Верещук отметила, что не в ее компетенции комментировать насколько быстро буду принято решение об отставке Андрея Костина с должности генерального прокурора и назначении нового руководителя. "Но я хочу сказать, что президент четко возлагает персональную ответственность на должностных лиц руководителей органов, в частности, Офис генерального прокурора, и других чиновников, которые допустили к такой ситуации. Понятно, что люди ждут справедливости. И президент чувствует, что нужны неотложные шаги", - подчеркнула она.

Ситуация с МСЭК - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, состоялось заседание СНБО, по ситуации с МСЭК и инвалидностями у многих представителей государственных органов. Поскольку речь шла о том, что многие прокуроры оформили себе инвалидность и получают огромные выплаты, то Андрей Костин, после замечаний президента Украины Владимира Зеленского о политической ответственности руководителя, в частности, генпрокуратуры, заявил об отставке с должности генерального прокурора. В соответствии с законодательством, за отставку Костина должна проголосовать Верховная Рада Украины.

По результатам СНБО Зеленский издал указ о ликвидации до конца года в Украине медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) из-за системных злоупотреблений при оформлении инвалидности.

Также президент поручил разработать план цифровизации всех этапов прохождения медико-социальных экспертных комиссий.

Вас также могут заинтересовать новости: