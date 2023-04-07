Согласовано назначение на эту должность Руслана Кравченко.

Кабинет министров согласовал назначение Руслана Кравченко председателем Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Согласовано назначение Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации", - отметил он.

Киевская областная госадминистрация

В январе президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Он назначен заместителем руководителя Офиса президента.

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Кравченко является руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области. Участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

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