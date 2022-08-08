Для Украины такая позиция является приемлемой, пока Китай не оказывает военную помощь России.

Изменение позиции Китая относительно российско-украинской войны маловероятно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта.

Как рассказал Пойта, по состоянию на 2021 год стало понятно, что Китай является не другом, но и не врагом Украины. Китай был партнером Украины, что достаточно четко артикулировала украинская власть. Российско-украинская война серьезно изменила ситуацию. Сейчас эксперты часто констатируют позицию Китая как пророссийскую нейтральность. Китай с одной стороны поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, но с другой – последовательно голосует против резолюций Украины в Совбезе ООН, не осуждает действия РФ, называет войну "украинским кризисом", обвиняя в этом исключительно США и НАТО и тому подобное.

"Изменение китайской позиции относительно войны в Украине является сегодня маловероятным. Для Украины такая ситуация является приемлемой, ведь Китай пока не оказывает России военно-техническую помощь", - подчеркнул Пойта.

По его мнению, базовой стратегией Украины должно быть не сделать из Китая врага.

"Мы должны четко очертить те сферы, в которых мы будем осуществлять партнерство. Это торговля, экономические проекты. В то же время, на отдельные отрасли должны быть наложены серьезные ограничения. Речь идет о кибернетической сфере, военно-техническом сотрудничестве", - подчеркнул он.

Также, по мнению Пойты, дипломатические каналы коммуникации с Китаем не работают.

"Мы не можем организовать даже телефонный разговор с лидером Китая, не говоря уже о встрече, и это не является виной Украины. Китай просто не готов предпринимать какие-либо меры, которые не понравятся России", - отметил он.

По его информации, военная помощь России со стороны Китая пока маловероятна. Благодаря позиции США и ЕС по этому вопросу, пока нет никаких подтверждений оказания России военно-технической помощи.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в Европейском союзе видят лишь "ограниченные" возможности для России смягчить санкции Запада за счет поддержки со стороны Китая.

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