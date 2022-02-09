Глава МИД Испании отметил, что ситуация с накоплением российских войск возле границы Украины должна решаться с помощью переговоров.

Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно заявляет, что его страна не будет поставлять оружие в Украину, потому что сейчас надо сосредоточиваться на диалоге с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хосе Альбарес сказал в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

На вопрос, будет ли Испания поставлять оружие Украине на примере других стран, чтобы засвидетельствовать свою поддержку, Хосе Альбарес ответил: "Конечно, надо понимать, что политика как Испании, так и Европейского Союза в целом (это было подтверждено на последнем Совете министров иностранных дел стран-членов ЕС) основывается на том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью тех усилий, которые уже предпринимаются".

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При этом он добавил, что в случае необходимости введения санкций, будет проведена соответствующая работа.

"Но сейчас - это время дипломатических усилий, время переговоров, и надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые, возможно, пока совсем не соответствуют реальности", - считает министр.

Напомним, США и ЕС совместно работают над разработкой жестких санкций против России в случае новой агрессии. Белый дом подчеркивает, что прекращение запуска "Северного потока-2" до сих пор является эффективным инструментом в руках Запада, который должен побудить Москву отказаться от своих намерений.

В то же время в Кремле поставки оружия называют "чрезвычайно опасными". Это, по словам представителя Путина, "не способствует уменьшению напряженности" на российско-украинской границе.

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