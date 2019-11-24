В Сербии разгорелся скандал из-за возможной продажи боеприпасов в Украину

Возможный факт появления сербского оружия на Донбассе создает Белграду проблемы в отношениях с Москвой.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, но признал, что сербские боеприпасы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

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Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на N1info, такое заявление Вучич сделал в Северной Македонии.

По словам Вучича, оппозиция обвинила власти в продаже оружия Украине.

"Они (оппозиция – ред.) обвинили нас в убийстве русских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", - сказал президент, комментируя обнародованные документы о встрече представителя Украины с представителями сербского военного завода "Крушик".

Согласно документам, которые обнародовала оппозиционерка Мариника Тепич, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" в продавца Jugoimport SDPR, и продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев. Уже потом эти боеприпасы попали в Украину, где их использовали ВСУ.

Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных оппозиционеркой, названа конечным получателем оружия.

Сербский президент подчеркнул, что хотя сделка была законной, сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Вучич также рассказал, что в Агентство Сербии по информации и безопасности вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину, не угрожать отношениям с Россией".

Отмечается, что в Сербии не имеет законодательных ограничений на экспорт оружия в Украину. Впрочем, факт появления сербского оружия на Донбассе создает проблемы для Вучича через тесные связи между Белградом и Москвой.