Он выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщают в Офисе Президента.

В Нью-Йорке он примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Известно, что президент выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН.

Читайте такжеДуда собирается встретиться с Зеленским на Генассамблее ООНВ рамках визита запланированы встречи Президента Украины с лидерами других государств и представителями международных организаций.

Также Владимир Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами.

Кроме того, запланирована встреча с украинской общиной в США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский намерен консолидировать большую поддержку международного сообщества для Украины.

Визит Зеленского в США

В понедельник, 20 сентября, начался визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября.

По словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, глава государства примет участие в Генеральной Ассамблее ООН.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что Генеральная Ассамблея включила в повестку дня вопрос о временно оккупированные Россией территории Украины.

Автор: Людмила Жерновская