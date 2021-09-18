Российская делегация трижды пыталась оспорить пункт повестки дня Генассамблеи ООН касательно ситуации на оккупированных территориях Украины.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила в повестку дня вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Украинские дипломаты приветствовали решение 76-й Генассамблеи ООН включить в повестку дня соответствующий пункт.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи включить пункт о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня ее 76-й сессии. С нетерпением ждем целенаправленной дискуссии о путях привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято во время голосования в пятницу, 17 сентября: 65 стран проголосовали "за", 11 - "против", 37 - "воздержались". Этот вопрос стал первым, который пришлось рассматривать новой Генассамблее, пишет "Голос Америки".

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Издание отмечает, что российская делегация трижды пыталась оспорить пункт повестки дня Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины. Эту инициативу России поддержало всего 11 государств. Однако 63 государства проголосовали за то, чтобы сохранить украинский пункт в повестке дня Генассамблеи. Еще 37 стран воздержались.

В течение последних недель Россия еще дважды пыталась оспорить пункт по ситуации на оккупированных территориях Украины, напоминает "Голос Америки". 15 сентября ее поддержали 2 страны: Армения и Филиппины. А неделей ранее - 11 стран: Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Сирия, Филиппины, Зимбабве.

"В годовщину начала оккупации Польши и западной Украины во Второй мировой войне, Российская Федерация пыталась сорвать рассмотрение новой Генассамблеей пункта повестки дня о временно оккупированных территориях Украины", - сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Резолюции ООН по оккупированным территориям Украины

7 декабря 2020 года Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Документ направлен на восстановление безопасности и стабильности в регионе.

Впервые эта резолюция была поддержана в декабре 2018 года.

16 декабря 2020 года Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Ключевым ее элементом является призыв к международному сообществу усилить взаимодействие для давления на РФ с целью заставить ее выполнять международные обязательства как государства-оккупанта. "За" проголосовали 64 страны, "воздержались" - 86, "против" - 23.

Впервые резолюцию о положении в сфере прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея ООН рассматривала в декабре 2016 года.

14 сентября 2021 года Кулеба в день открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кулеба провел телефонный разговор с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом. Глава МИД назвал ключевые приоритеты Украины: это противодействие российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, деокупация Донбасса и Крыма, это улучшение условий жизни украинцев на территориях, которые пострадали от российской агрессии на Донбассе, и это преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

Автор: Александр Топчий