До сих пор проблемой было то, что протрамповская аудитория в США была настроена против Украины.

Трехчасовое интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману было ориентировано специально на специфическую аудиторию сторонников Дональда Трампа. Об этом пишет Politico, анализируя этот разговор.

Издание отмечает, что президент Украины пытается завоевать "мир MAGA". Make America Great Again (MAGA, Сделаем Америку Великой Снова) - это политический лозунг Дональда Трампа, под которым объединились американские политики, политические активисты и избиратели, по тем или иным причинам недовольные лево-либеральной политикой правительства США последних десятилетий.

Как отмечает Politico, эти люди не доверяют традиционным СМИ, но охотно прислушиваются к лидерам общественного мнения, представляющим правый антилиберальный лагерь. К таким относится в том числе и подкастер Лекс Фридман.

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"Зеленский приправил свои политические месседжи шутками и руганью, подобранными так, чтобы обратиться к протрамповской аудитории, которая часто относится к нему враждебно. И, казалось, это имело желаемый эффект, поскольку даже советник Трампа Илон Маск, который обычно саркастичен в отношении Зеленского, перепостил интервью без комментариев", - акцентирует Politico.

Авторы публикации также обратили внимание на откровенную лесть Зеленского в адрес Трампа. По его словам, Трамп единственный, кто может заставить Путина к миру и дать Украине сильные гарантии безопасности. Он добавил, что Трамп победил на выборах в США, потому что был жестче демократов Джо Байдена и Камалу Харрис.

Также Зеленский прокомментировал тему коррупции в Украине, на которой любят играть республиканцы-противники помощи Киеву. Украинский президент подчеркнул, что в Украине создана едва ли не лучшая антикоррупционная система в Европе, и этот прогресс признал ЕС. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что на искоренение коррупции все же нужно определенное время.

Другие заявления Зеленского в интервью Фридману

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский нецензурно высказался о подписантах Будапештского меморандума. Он напомнил, что после начала российской агрессии в 2014 году Украина трижды обращалась к гарантам, но ее обращения были проигнорированы.

Также Зеленский опроверг утверждение о том, что Путин любит русский народ. Украинский президент напомнил, что Путин отправил на смерть в Украине сотни тысяч своих граждан.

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