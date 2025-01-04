Интервьюер, родившийся в России, скоро опубликует в сеть разговор с Владимиром Зеленским.

Американский интервьюер Лекс Фридман анонсировал выход трехчасового интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произойдет в понедельник, 6 января 2025 года.

"Отлично пообщались с Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста должен выйти в понедельник. 3+ часа", - написал он в X (Twitter).

Что известно об этом интервью и о самом подкастере

Лекс Фридман — американец родом из России, он родился в Чкаловске, Таджикистан, тогда как его папа родился в Киеве, а бабушка в Харькове.

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Ранее Фридман публично просил взять интервью у Зеленского, используя при этом русский язык, а не английский или украинский, так как это, по его словам, должно было обеспечить "наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор". Однако сейчас неизвестно, какой язык был ими использован во время разговора. Есть только одна публикация у Фридмана в Telegram, где он заявил о каком-то следующем интервью, которое должно выйти на русском языке, без упоминания президента Украины.

В конце декабря 2024 года Фридман опубликовал фото из Киева. Он посетил Бабий Яр и назвал его "местом, где многие члены его семьи были убиты нацистскими войсками в 1941 году".

Другие новости об интервью в рамках полномасштабной войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Лавров дал циничное интервью Такеру Карлсону. В ходе разговора с американским журналистом, глава МИД РФ заявил, что для "мира" Украина должна отказаться от четырех временно оккупированных областей и от членства в НАТО, а также выполнить ряд других условий.

Кроме того, Такер Карлсон заявил, что у него могло быть интервью с Зеленским, но этот процесс был якобы сорван правительством США и американским посольством в Киеве.

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