Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что кремлевский правитель Путин не любит свою страну, поскольку продолжает отправлять россиян на войны против других народов.

Во время интервью известный подкастер Лекс Фридман заявил, что будет трудно договориться о прекращении войны, если считать президента "какой-то страны" полностью сумасшедшим. "Надо на него смотреть как на серьезного человека, который любит свою страну и любит людей в этой стране. И да, делает ужасные военные вещи", - сказал он.

Зеленский спросил, имеет ли он в виду кремлевского правителя Путина, после чего попросил уточнить, что является "его страной". Он напомнил Фридману о кремлевской политике в отношении других народов:

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"Чеченцы кто? Другой народ. Другая вера. Другие люди. Другой язык. Миллион уничтоженных. А как уничтожил? А как он их убивал? С любовью? Думаю, б*ть, с объятиями".

Украинский президент отметил, что Путин любит не свой народ, а "народец" - только свое окружение. Доказательством этого является его готовность отправлять своих людей умирать на чужие земли.

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