Финансирование расходов на подготовку и проведение учений осуществляется в пределах ассигнований Минобороны Украины.

Верховная Рада приняла закон, утвердивший решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №4499 проголосовали 325 народных депутатов Украины.

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Иностранных военных допустят на территорию Украины для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021", украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021", украинско-румынских учениях "Риверайна – 2021. "украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021", украинско-польских учениях "Три Меча - 2021"и украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

Обучение будут проводить с марта по декабрь.

Согласно пояснительной записке, финансирование расходов на подготовку и проведение учений в сумме более 38 млн 559 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2021 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состав, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны "(КПКР 2101020) по направлению "Подготовка войск, проведение операций и международных учений".

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Автор: Надя Пришляк