Лишенные возможностей зарабатывать легально, отечественные медиа обречены или умереть, или стать обслугой политиков и олигархов.

Правки в законопроект 4212 о демонстрации табачных изделий и алкоголя радикально урежут доходы СМИ от рекламы.

Такой прогноз дал генеральный директор Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник в своей колонке для издания НВ.

"Два самых ярких запрета, появившихся в процессе подготовки, звучат так: нельзя показывать где угодно — на телевидении, в кинотеатрах или в интернете — фильмы или другие видеоролики, где присутствует изображение табачной продукции. И нельзя размещать в интернете любую информацию, которая может способствовать продажам табачной продукции и алкогольных напитков. Никому нельзя, не только производителям — отсюда и пример с вашим личным инстаграмом", - отметил он.

Лазебник отмечает, что медиа могут быть независимыми лишь в одном случае — когда они зарабатывают деньги легально, честными путями.

Источников такого честного заработка у СМИ только два: читатели и рекламодатели. Читатели в Украине, как хорошо известно, не привыкли платить за контент — особенно онлайн. А рекламный рынок слишком мал, чтобы обеспечивать безбедное существование десятков разнообразных медиа

- констатирует эксперт, уточняя, что объем всего украинского рекламного рынка в прошлом году составлял всего $875 млн. Этот показатель в восемь раз меньше объема российского рекламного рынка.

Если правки в закон будут приняты, под запрет попадет вся реклама табака и алкоголя в интернете, и рекламный рынок лишится 10−15% доходов, уточняет Лазебник.

"На фоне кризисного 2020-го удар может стать особенно болезненным. Более того — законопроект предполагает немедленное вступление в силу всех указанных ограничений. Никакого периода адаптации не предполагается. Просто в один день часть контрактов превратятся в тыкву, оставив зияющие дыры в бюджетах СМИ. Кто и что заполнит эти дыры — остается только догадываться. Или спросить у депутатов", — резюмирует эксперт.

Напомним, правки в законопроект о рекламе предусматривают:

Запрет на любое упоминание об алкоголе и любой табачной продукции в сети;

Запрет для производителей на почтовую и sms-рассылку о своей продукции;

Табачным компаниям запретят сотрудничать с общественными организациями и становиться спонсорами любых мероприятий;

Также табачные компании не смогут проводить благотворительные акции;

Запрет на контракты с ресторанами, барами, торговыми сетями, СМИ;

Спонсирование теле- и радио-передач;

Запрет видимого размещения табачных изделий в местах розничной торговли.

Всего таких правок предлагается около трехсот.

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Перевод: Андрей Софин