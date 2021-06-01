Запрет на любое упоминание об алкоголе и любой табачной продукции в Сети, который намерены утвердить в парламенте, по сути, лишает интернет-журналистику средств к существованию, вынуждая ее переходить под крыло олигархов.

В Верховной Раде 2 июня намерены нанести удар по доходам СМИ путем внесения изменений в законопроект 4212, в котором идет речь о рекламе табака и сигарет.

Около 300 правок, которые намерен рассмотреть комитет, предполагают, что, в случае их принятия, на любое упоминание торговых марок сигарет, включая электронные, и алкоголя на страницах СМИ, в меню на сайтах ресторанов и в интернет-магазинах будет наложен практически полный запрет.

Сам законопроект 4212 имеет целью внести изменения в ст. 22 закона О рекламе – в нем электронные сигареты и жидкости к ним, по сути, приравниваются к сигаретам обычным, что означает запрет на рекламу и такой продукции. При этом правки в законопроект ставят знак равенства между обычными сигаретами и сигаретами электронными, а также системами нагревания табака, что противоречит как научным исследованиям, так и дифференцированному законодательному подходу к обычным и электронным сигаретам, давно принятом во многих странах Евросоюза.

Как сообщает издание Новое время, данные новшества не только принесут многомиллионные убытки бизнесу, но и нанесут мощный удар по неолигархическим медиа, главным способом выживания для которых сегодня являются контракты с рекламодателями.

Читайте такжеУкраинский бизнес раскритиковал три антитабачных законопроекта Стоит отметить, что это далеко не первый удар по украинской прессе, которую, с одной стороны, регулярно обвиняют в "продажности" и "работе на олигархов", а с другой - планомерно лишают возможностей для заработка, и, как следствие, возможности сохранения независимой редакционной политики. Настоящий кризис украинской журналистики начался в ноябре 2001 года, когда Раде понадобилось всего 10 минут для полного запрета рекламы табака на радио и телевидении, а также во всех печатных средствах массовой информации. Таким образом, прессу лишили около 65% или двух третей ее рекламных доходов, после чего она, лишившись средств к существованию, либо вымерла, либо перешла под контроль олигархов и приближенных к ним.

Сегодня тот же трюк депутаты намерены провернуть с прессой уже электронной. Прописанный запрет для СМИ на оказание "любых услуг" табачным компаниям по факту является запретом на любое сотрудничество с ними. Иными словами - запретом на доход от рекламы.

Представители табачных и алкогольных компаний уже прогнозируют, что погоня депутатов за политическими дивидендами нанесет тяжелейший удар по рекламному рынку в Украине. По данным Всеукраинской рекламной коалиции, рекламный рынок может потерять 10-15% своих годовых доходов, которые в прошлом году составили $875 млн.

Что предусматривают правки в законопроект

Запрет на любое упоминание об алкоголе и любой табачной продукции в сети;

Запрет для производителей на почтовую и sms-рассылку о своей продукции;

Табачным компаниям запретят сотрудничать с общественными организациями и становиться спонсорами любых мероприятий;

Также табачные компании не смогут проводить благотворительные акции;

Запрет на контракты с ресторанами, барами, торговыми сетями, СМИ;

Спонсирование теле- и радио-передач;

Запрет видимого размещения табачных изделий в местах розничной торговли.

Что говорит бизнес

Табачные компании, которые последние годы заняты продвижением альтернативных традиционным сигаретам девайсов, отмечают, что парламентская инициатива прежде всего ударит по любителям табачной продукции.

"Как любой бизнес, мы в первую очередь обеспокоены комфортом наших потребителей. Уже пять лет Philip Morris International продвигает концепцию бездымного будущего, предлагая всем курильщикам перейти на менее вредные альтернативные технологии. Новые правила запрещают нам любую коммуникацию о нашей продукции — а значит, мы не сможем донести до курильщиков информацию о способах снижения риска от курения", - отмечает директор по внешним связям Филип Моррис Украина Наталья Бондаренко.

По словам генерального директора Nemiroff Юрия Сорочинского, в случае одобрения правок, потребители в Сети не смогут получать информацию о товаре. Под запретом окажется не только онлайн-торговля алкогольной продукции, но даже меню с крепкими напитками на сайтах ресторанов. Бизнесы не смогут на своих интернет-страницах размещать информацию о том, какой алкоголь можно у них купить. Причем, под запрет попадут даже социальные сети, которые ведет бизнес.

"Невозможно будет создать или продолжать деятельность существующих сайтов производителей и дистрибьюторов алкогольных напитков, на которых представлен ассортимент, информация о технологии производства, онлайн-экскурсии и много другой информации", - уточняет Сорочинский.

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Перевод: Андрей Софин