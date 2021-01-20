Сегодня Джо Байден, который выиграл 3 ноября 2020 года избирательную гонку у Дональда Трампа, принес присягу президента США.

Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины.

Об этом говорится в видеообращении временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин в связи с инаугурацией Джо Байдена.

Квин заверила, что пока новый президент Джо Байден и его правительство будут работать в ближайшие месяцы над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, "США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке состоятельной, демократической Украины, защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии".

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Инаугурация президента США: что известно

Сегодня, 20 января, состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.

Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.

Таким образом, он не встречал Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

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Автор: Виталий Саенко