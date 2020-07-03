Арахамия обещает применить в ВР "креативное оружие", чтобы не затягивать принятие закона об игорном бизнесе

Рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе во втором чтении в сессионном зале продолжается с 30 июня.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обещает применить на следующем пленарном заседании Верховной Рады «креативное оружие», чтобы прекратить затягивание с принятием закона об игорном бизнесе.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что сегодня не удалось завершить рассмотрение законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№2285-д), потому что «мы не достали наше оружие». «Когда я пришел в зал, то казалось, что все уже поняли, какое у нас есть оружие, и сказали, что давайте мы каждый по 10 поправок скажет, и пойдем уже и будем голосовать. И поэтому мы не применили (оружие - УНИАН). Потому что наше оружие блокирует парламент на два дня», - сказал Арахамия.

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Он добавил, что потом в зале, как это бывает обычно в парламенте, «начали один другого хаять», было потеряно время - закон так и не был принят.

«Сейчас у нас такая дилемма - в следующий пленарный вторник (речь идет о 14 июля - УНИАН) сразу начать с оружия, или за эту неделю все уже немного переоценят ситуацию. Я думаю, что мы до 12:00 поработаем в штатном режиме и увидим, как это движется. Если не движется, то с 12:30 у нас начнется применение нашего оружия», - сказал председатель фракции.

Он отказался уточнять, о каких методах идет речь, а лишь заметил, что в парламенте еще такого никто не применял. «Регламентом предусмотрено. Это будет креативный подход», - пообещал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведения через интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через интернет.

Рассмотрение поправок к законопроекту во втором чтении в сессионном зале продолжается с 30 июня. В соответствии с Регламентом, депутаты не могут перейти к рассмотрению других законопроектов, не приняв решения по законопроекту, который рассматривают. Депутаты оппозиционных партий выступают против принятия законопроекта об игорном бизнесе: они настаивают на рассмотрении своих поправок, таким образом затягивают процесс его принятия.

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