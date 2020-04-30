"Мое состояние резко ухудшилось": депутат объяснил, почему остался на карантин на Кипре

Холодов с началом карантина и после обращения Зеленского с призывом вернуться в страну в ближайшее время из-за закрытия границ, уехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину.

Депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов утверждает, что выехал на Кипр с начала введенного карантина и остался там из-за симптомов коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

По словам парламентария, на Кипр он отправился из-за того, что у сына там должна была состояться операция. Также Холодов утверждает, что планировал вернуться в Украину сразу после этого – 17 марта, и даже приобрел билет на авиарейс, но перевозчик его отменил.

Читайте такжеЭкс-депутата БПП осудили условно на три года

«Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19... Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызвали врачей», – заявил он.

При этом депутат отметил, что тест на Кипре ему сделать не смогли, «людей с коронавирусом не пускают даже в здание больницы».

«Врачи обязали мне самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки», – написал Холодов, отметив, что уже прилетит в Украину рейсом Ларнака-Киев.

Ранее журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция в деталях» сообщили, что Холодов с началом карантина и после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в страну в ближайшее время из-за закрытия границ, уехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину.

По информации журналистов, Холодов с женой имеют поместье близ кипрского города Лимасол, где недавно была зарегистрирована компания – владелец столичных МАФов, что вывело журналистов на отношение семьи депутата к столичному табачному бизнесу.