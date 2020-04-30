Украинский нардеп "карантинит" на Кипре – СМИ

По состоянию на 29 апреля депутат от «Слуги народа» оставался на Кипре и не прибывал в Украину.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Андрей Холодов с начала карантина и после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в страну в ближайшее время из-за закрытия границ, уехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину.

Об этом сообщили журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция в деталях».

Холодов вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта – за два дня до анонсированного президентом прекращение регулярного пассажирского авиасообщения.

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С тех пор народный депутат не возвращался – то есть уже полтора месяца находится за пределами страны.

Парламент уже 5 раз собирался на внеочередное заседание, но депутат их пропустил. Кроме того, Холодов пропустил также заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в котором является заместителем председателя. В то же время в других заседаниях комитета принимал участие в режиме онлайн.

По состоянию на 29 апреля депутат от «Слуги народа» оставался на Кипре и не прибывал до Украины, это «Схемам» подтвердили три несвязанные между собой источники – одно среди правоохранителей Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, второе – в украинской авиакомпании, и третье – в ГПСУ.

По информации журналистов, у Холодова с женой есть поместье близ кипрского города Лимасол, где недавно была зарегистрирована компания – владелец столичных МАФов, что вывело журналистов на отношение семьи депутата столичного табачного бизнеса.

"А значит, он мог действовать в своих собственных интересах, когда лоббировал в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев сигаретами. Этим фактом, в конце концов, заинтересовалось НАБУ", – пишут журналисты.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко не дал ответа на вопрос, считает ли он необходимым инициировать вывод из состава наблюдательного совета холдинговой компании «Киевгорстрой» Владимира Слончака, который был на днях уволен с должности заместителя председателя КГГА из-за инцидента с полицейскими и которому суд избрал меру пресечения.