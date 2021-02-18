Гахария верит, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве страны.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку.

Об этом он рассказал на специальном брифинге в администрации правительства, передает грузинский «Первый канал».

Гахария сообщил о разногласиях с правящей командой по поводу судебного решения в деле лидера оппозиции, главы «Единого национального движения» Ники Мелия. Вчера Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия с залога на арест.

По мнению премьера, хотя Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма, исполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

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«Но, несмотря ни на что, моей абсолютно непоколебимой позицией является то, исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым», — сказал Гахария.

В связи с этим он решил оставить пост премьер-министра Грузии.

«Исходя из того, что я к сожалению, не смог добиться единого мнения со своей командой по этому вопросу, я решил уйти с должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов», — заявил Гахария.

Георгий Гахария занял пост премьер-министра после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. Когда «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахарию повторно утвердили главой правительства.

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Автор: УНИАН