Он отметил, что это - не просто несколько драматических кадров.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по пограничной ситуации с Польшей. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю срочно переговорить с польским коллегой Дональдом Туском.

"Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте - это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными", - сказал президент.

Он призвал несмотря ни на что защищать добрососедство и солидарность, а также отметил необходимость вместе с Польшей определить общее отношение к импорту российского зерна и других товаров из РФ на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и фермеров.

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"И должны всегда договариваться между собой - украинцы и поляки, - чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашем приграничье против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас", - подчеркнул он.

Кризис на границе: последние новости

На днях в сети появилось видео с пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", на котором можно было увидеть, что украинское зерно высыпали на землю.

Как известно, протесты польских фермеров продолжаются, В ответ украинские водители решили начать свою акцию протеста на границе.

В Польше заявляли, что полиция начала расследование инцидента с зерном, в то же время министр сельского хозяйства Польши попросил прощения за действия фермеров.

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