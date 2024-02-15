Украинские перевозчики и водители планируют останавливать и препятствовать движению польских грузовиков.

Сегодня 15 февраля, возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей началась акция протеста украинских перевозчиков, протестующих в ответ на действия польских фермеров, пишет "Суспільне".

Отмечается, что на границу колонной приехали 15 грузовиков украинских перевозчиков и ориентировочно 20 легковых авто. На грузовиках водители разместили плакаты с надписями на украинском, польском и английском языках.

Акция протеста стартовала ориентировочно в 11:00. На месте дежурят правоохранители.

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Украинские перевозчики и водители планируют останавливать и препятствовать движению Украиной водителям польских грузовиков, которые объезжают на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" общую очередь.

Как сообщил спикер общественной организации "Перевозчики западного региона" Богдан Коваль, митингующие уже задержали первый грузовик с польской регистрацией. Участники протеста планируют запрещать ему проезд в течение часа. Впоследствии обещают разрешить движение.

Предварительно украинские перевозчики планируют находиться на границе до 10 марта.

Напряжение на украинско-польской границе

В феврале польские фермеры в очередной раз начали акцию протеста на границе с Украиной. По состоянию на 13 февраля были заблокированы шесть пунктов пропуска, начав протест возле пункта пропуска "Корчева", что напротив украинского "Краковца".

14 февраля польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" заявило, что фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе. Полную блокаду запланировали на 20 февраля.

В ответ объединение украинских перевозчиков предупредило, что с 15 февраля начнет собственную акцию протеста на границе с соседним государством.

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