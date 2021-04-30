Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе.
Об этом сообщается в его интервью для канала CBS News.
Энтони Блинкен заявил, что США следят за отводом части войск РФ от границ с Украиной.
"Президент России Владимир Путин отозвал за последние несколько дней часть из более чем 100 тысяч военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной", - сказал он в интервью, которое покажут на телеканале CBS News в воскресенье, 2 мая.
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