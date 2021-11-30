Журналист рассмеялся в прямом эфире.

Украинский журналист Дмитрий Гордон отреагировал на сегодняшний инцидент под зданием Верховной Рады, куда принесли его портрет с траурной лентой.

В эфире телеканала "Украина 24" вечером во вторник Гордон рассмеялся после того, как на экране появилось скандальное фото и ведущий спросил его о нем.

"Мне нравится... Смотрюсь неплохо, я вам скажу", - сказал журналист. После чего обсуждать скандальный инцидент прекратили.

По данным сайта "Страна", портрет Гордона к зданию Рады принес неизвестный мужчина. Впоследствии он оставил его под парламентом у фонарного столба.

Вероятно, этот перформанс, является "ответом" на слова Дмитрия Гордона о том, что президент Владимир Зеленский для него "умер". В эфире одного из телеканалов журналист заявил, что Зеленскому осталось править 2,5 года, далее он предрек "начало конца".

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Автор: Виолетта Орлова