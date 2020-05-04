Нардеп Гончаренко представил новую программу развития Киева
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко презентовал программу изменений в Киеве.
Приоритетом, по мнению депутата, должен стать человек и его комфорт. Сообщают Українські новини.
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Алексей Гончаренко считает, что должна измениться сама философия управления городом, когда приоритетом становится человек и его комфорт: Киев — город для людей, а не для власти. “Нам нужен город, в котором удобно и приятно работать, ездить, гулять, развлекаться, жить. Город, в который хочется возвращаться снова. Город, в котором хочется остаться навсегда.”, - пишет нардеп на своей странице в Фейсбук.
5 основных пунктов программы Гончаренко декларируют новое отношение к комфорту киевлян и гостей столицы, создание новых культурных и общественных пространств и крупного делового центра на Троещине, а также развитие системы общественного транспорта:
1) Пробки ― комплексный подход, где приоритетом будут не автомобили, а общественный транспорт и пешеходы;
2) Общественный транспорт ― ставка на электротранспорт, большие автобусы, метро на Троещину, паромы и запрет маршруток;
3) Застройка ― порядок вместо хаотичной застройки, конец эпохи «смотрящих» и «договорняков», квартальная застройка вместо «муравейников»;
4) Туризм ― пешеходный Крещатик, «Центральный парк», ревитализированные набережные, создание новых культурных и общественных пространств;
5) Новый административно-офисный центр ― создание крупного делового центра на Троещине и переноса туда части административных учреждений.