Нардеп Гончаренко представил новую программу развития Киева

Депутат считает, что должна измениться сама философия управления городом.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко презентовал программу изменений в Киеве.

Приоритетом, по мнению депутата, должен стать человек и его комфорт. Сообщают Українські новини.

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Алексей Гончаренко считает, что должна измениться сама философия управления городом, когда приоритетом становится человек и его комфорт: Киев — город для людей, а не для власти. “Нам нужен город, в котором удобно и приятно работать, ездить, гулять, развлекаться, жить. Город, в который хочется возвращаться снова. Город, в котором хочется остаться навсегда.”, - пишет нардеп на своей странице в Фейсбук.

5 основных пунктов программы Гончаренко декларируют новое отношение к комфорту киевлян и гостей столицы, создание новых культурных и общественных пространств и крупного делового центра на Троещине, а также развитие системы общественного транспорта:

1) Пробки ― комплексный подход, где приоритетом будут не автомобили, а общественный транспорт и пешеходы;

2) Общественный транспорт ― ставка на электротранспорт, большие автобусы, метро на Троещину, паромы и запрет маршруток;

3) Застройка ― порядок вместо хаотичной застройки, конец эпохи «смотрящих» и «договорняков», квартальная застройка вместо «муравейников»;

4) Туризм ― пешеходный Крещатик, «Центральный парк», ревитализированные набережные, создание новых культурных и общественных пространств;

5) Новый административно-офисный центр ― создание крупного делового центра на Троещине и переноса туда части административных учреждений.