Пресс-секретарь прокуратуры Киева отметила, что уголовное производство по этому делу было открыто еще в июле, а судебные решения на обыски были получены месяц назад.

В прокуратуре опровергли, что обыски в музее Революции достоинства проводились специально под годовщину начала Революции достоинства.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она рассказала, что информация в соцсетях и возмущение по поводу того, что якобы следственные действия в музее были приурочены к 7-й годовщине начала Революции достоинства, не соответствуют действительности.

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По словам Максимец, еще весной органы контроля, а именно Государственная аудиторская служба, проводила проверку деятельности музея и по результатам этой проверки были направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы. А уголовное производство о расходовании средств музея было открыто еще летом. Постановления на следственные действия были получены в суде еще месяц назад.

«Сегодняшние следственные действия в музее абсолютно не касаются годовщины. Это манипуляции», - сказала она.

Обыски в Музее Революции Достоинства: что произошло

Утром сегодня, 19 ноября, в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Игорь Пошивайло.

В полиции сообщили, что обыски в Музее Революции Достоинства проводились в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.

"Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составлял 9 млн 878 тыс. 517 грн", - сообщили в полиции.

Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения в Музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

В то же время в музее Майдана заявляют, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, не украдено, закуплены некоторые материалы, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка.

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Автор: Дмитрий Хилюк