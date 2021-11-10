Франция выразит обеспокоенность действиями России.

Делегации Франции и России проведут встречу на полях Международной конференции по Ливии в Париже. Они обсудят ситуацию в Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Франции.

Так, во встрече примут участие главы МИД и Министерства обороны.

Отмечается, что встреча состоится "в контексте жесткого диалога", который Франция ведет с Россией.

Читайте такжеПремьер Польши обвинил Путина в организации миграционного кризиса на границе"Помимо вызовов стратегической стабильности и европейской безопасности, эта встреча даст возможность обсудить политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности, ситуацию в Украине," - говорится в сообщении.

Франция выразит обеспокоенность действиями России в Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Украины заявил, что дальнейшая работа "нормандского формата" с участием Украины, Франции, Германии и России сейчас под вопросом.

Встреча в "нормандском формате"

12 октября во Франции сообщили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии).

Это заявление появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречи министров в "нормандском формате" в ближайшее время не будет, а Украина якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "слабым оправданием" слова Лаврова.

Автор: Людмила Жерновская