По словам представителя президента, никак не могут договориться относительно следующего саммита на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются.

Дальнейшая работа "нормандского формата"с участием Украины, Франции, Германии и России сейчас под вопросом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", отвечая на вопрос о возможности обсуждения темы экологии Донбасса в рамках "нормандского формата".

"У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам "нормандский формат", его продолжение - под большим вопросом. Никак не могут договориться относительно следующего саммита в "нормандском формате" на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть, здесь и политическая часть, политическая повестка "нормандского формата" под большим вопросом, что уж говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в "нормандском формате", - пояснил Никифоров.

Как известно, встречи в "нормандском формате" не проводились уже год. В последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

Власти Украины настаивают, что нынешний "нормандский формат" является неэффективным и выступают за включение в переговорный процесс Соединенных Штатов Америки.

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Автор: Тамара Отовская